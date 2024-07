Motoristas de Curitiba e região podem aproveitar o Dia de São Cristóvão, celebrado nesta quinta-feira (25), para receber bênçãos junto com seus veículos. Na capital paranaense, as bênçãos serão realizadas na Igreja dos Capuchinhos, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e também, na Ceasa. Veja abaixo os endereços, datas e horários.

Tradição católica, o Dia de São Cristóvão coincide com o Dia do Motorista, em homenagem ao padroeiro dos caminhoneiros, taxistas, motoristas e viajantes, e um dos Santos católicos mais populares no mundo.

Igreja dos Capuchinhos

Na Paróquia Nossa Senhora das Mercês, as bênçãos aos carros e motoristas serão feitas pelos Freis Capuchinhos, entre esta quarta (24) e sexta-feira (26), das 8h às 17h30, em frente à igreja e ao convento.

No dia 25 também será realizada a Festa de Louvor a São Cristóvão, o Padroeiro dos Motoristas, com missas às 6h30, 12h e 19h.

Paróquia N.Sra. das Mercês

Av. Manoel Ribas, 966 – Mercês, Curitiba

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

Ainda na quinta-feira, a benção irá acontecer no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, no Centro de Curitiba, das 7h às 19h e contará com o revezamento de 30 Padres, Diáconos e Ministros da Eucaristia no atendimento aos fiéis.

Além da capital, a bênção também está programada para acontecer em outras cidades paranaenses, como São José dos Pinhais, Irati, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Toledo, Ventania e em cidades de outros estados.

Em cada cidade, os padres das paróquias parceiras irão se revezar no atendimento aos fiéis, para abençoar todos os tipos de veículos de transporte – como bicicletas, carros, caminhões, motocicletas, ônibus e patinetes – além de pedestres.

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

Praça Senador Correia, 128 – Centro, Curitiba

Ceasa

Na Central de Abastecimento do Paraná em Curitiba (Ceasa), a Bênção de São Cristóvão, padroeiro dos Motoristas e Viajantes, irá ocorrer nesta quinta-feira, das 6h às 9h.

A ação será realizada nos portões de saída da Ceasa, com bênçãos realizadas pela equipe da “Associação Evangelizar é Preciso”.

Ceasa

Fica no km 10 da BR-116, no bairro Tatuquara, em Curitiba

