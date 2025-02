Idoso é socorrido por populares em Matinhos após passar mal e se afogar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Susto no Litoral

Um idoso de 66 anos foi retirado do mar por populares em Matinhos, no Litoral do Paraná, após se afogar durante a tarde domingo (02). Após a retirada da vítima, o Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação cardiopulmonar.

O idoso foi estabilizado e precisou ser transportado até o Hospital Regional de Paranaguá com auxílio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu um afogamento secundário, que ocorre quando a pessoa tem algum problema físico ou clínico. No entanto, a corporação não repassou mais informações sobre as comorbidades do idoso.