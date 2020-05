Um homem em surto mobiliza o Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, no começo da tarde desta quarta-feira (20), no bairro Bacacheri, em Curitiba. A ocorrência é na Rua Cícero Jaime Bley. Ele está trancando em casa sozinho com facas. A equipe de Negociação do Bope tenta fazer com que o homem se entregue.

O sujeito de 70 anos que estava preso na Penitenciária de Piraquara, na região metropolitana. Ele teve autorização da Justiça para sair da prisão por causa da pandemia do coronavírus, já que está no grupo de risco por ser idoso. Ele está cumprindo pena domiciliar com tornozeleira eletrônica.

De acordo com a PM, o idoso entrou em surto quando a família saiu para fazer compras no mercado. Ele se trancou em um dos quartos e passou a gritar com uma faca em mão. O idoso também chegou a se sentar no peitoril da janela, de onde passou a falar com os policiais.

Além de cinco viaturas do Bope, uma ambulância do Siate está no local para prestar atendimentos, se for necessário.

