Idoso Atropelado: Acidente Fatal na Estrada da Ribeira

Um idoso morreu atropelado por uma moto na Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (13).

Segundo o soldado Mendes, do 22º Batalhão de Polícia Militar, o idoso, João Floriano da Silva, estava a caminho do supermercado fazer compras. Ao atravessar a movimentada via, uma moto atropelou o idoso.

“Só escutei a pancada. Fui a segunda pessoa a chegar no local. Quando vi, se tratava de um atropelamento de uma motocicleta contra um pedestre, um senhor que estava se deslocando até o mercado para fazer compras”, disse Mendes.

O soldado também informou que a situação em que o idoso foi atropelado aconteceu perto de uma faixa de pedestre. “Aqui o trânsito de pedestres é intenso. A geografia do local também favorece a alta velocidade. E um minuto de distração pode ocasionar uma fatalidade, como ocorreu hoje”, afirmou.

A Polícia Militar não confirmou a idade do homem. A moto é do modelo Honda CBR 300.

O motociclista estava com a CNH e licenciamento vencidos. De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi para o pátio da Polícia Civil. O condutor não fugiu do local e chegou a realizar teste de bafômetro, que registrou zero para consumo de álcool.

O corpo da vítima foi para o IML de Curitiba.

Sogra do idoso atropelado morreu no mesmo trecho em Colombo

Familiares da vítima estiveram no local e lamentaram o ocorrido. Cunhada de João, Silvana Aparecida revelou que há alguns anos, a sogra da vítima também morreu atropelada na mesma região.

“[A região] é complicada. Ela é bem sinalizada, os motoristas correm demais. Na faixa de pedestres eles não param. Eles não respeitam sinalização, nada. Tem bastante faixa, os motoristas não respeitam”, reclamou Silvana.

Soldado dá orientação para evitar acidentes na Estrada da Ribeira

Morador da região de Colombo, o soldado Mendes destaca que acidentes com pedestres na Estrada da Ribeira são comuns. Ele alerta sobre a importância de sempre procurar uma faixa adequada para atravessar.

“Atenção. Aquele segundo que a pessoa pensa ‘vai dar tempo’. Não dá. Atenção e cuidado pra todo mundo, não faz mal a ninguém”, destaca.

Após o acidente, o trânsito ficou congestionado na Estrada da Ribeira.

