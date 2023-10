Uma colisão de um carro com a mureta do pedágio na BR-277 na noite de terça-feira (17), deixou uma idosa ferida. O acidente ocorreu no km 60, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, sentido Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo Volkswagen Saveiro bateu na mureta que servia de proteção para as antigas cabines de cobrança do pedágio. O carro praticamente capotou no local. O motorista de 72 anos não teve lesões e acompanhou o resgate da passageira, uma idosa de 75 anos, encaminhada ao Hospital São José.

O carro foi retirado na sequencia e a pista liberada.

Caminhonete ficou tombada e com a frente completamente destruída. Foto: Divulgação/PRF.

Praças abandonadas na BR-277 são um perigo!

Acidentes nas praças de pedágio desativadas/abandonadas na BR-277 são constantes, principalmente durante a noite. Motoristas não enxergam as mudanças na estrada por causa da escuridão no local onde ficavam as praças de pedágio da BR-277. Já teve acidente com caminhão tanque na BR-277 e até um caso mais grave no qual um motorista morreu ao não ver as estruturas abandonadas na pista.

