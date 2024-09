Idosa é resgatada pela janela enquanto casa pegava fogo na Grande Curitiba

Um incêndio em residência na madrugada desta terça-feira (10) em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, quase resultou em tragédia. Uma idosa de 92 anos precisou ser resgatada pela janela da residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo incendiou veículos e chegou a atingir o forro da casa localizada no bairro Vila Andreassa Miranda. Uma idosa de 92 anos que estava acamada no interior da residência foi resgatada pela janela. A vítima recusou o encaminhamento ao hospital.

Chuva em Curitiba! Frente fria e virada no tempo têm data para chegar

Ainda segundo os bombeiros, foram utilizados aproximadamente 2000 litros de água e três veículos.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros.

