Idosa de 87 anos morre após ser atropelada por trem em Morretes

Uma idosa, de 87 anos, morreu após ser atropelada por um trem próximo a estação ferroviária de Morretes, no Litoral do Paraná. O acidente foi registrado na manhã de terça-feira (16).

Segundo a Polícia Militar (PM), o maquinista, de 33 anos, afirma que, ao perceber que a vítima atravessava a linha férrea em um trecho de acesso restrito a funcionários da empresa, ele teria acionado a buzina de forma insistente. Porém, não conseguiu evitar o atropelamento. A idosa morreu no local.

De acordo com a PM, o depoimento do maquinista foi confirmado por um condutor de alto de linha que estava nas proximidades e presenciou o acidente, relatando que ouviu o trem buzinar repetidamente enquanto a mulher caminhava pelos trilhos.

A idosa seria moradora de uma residência que fica em frente à estação. Conforme a corporação, foram encontradas próximo ao corpo sacolas de compras que ela carregava.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC) de Morretes.

Em nota, a Rumo, concessionária responsável, afirmou que lamenta o atropelamento e ressaltou que o maquinista seguiu rigorosamente todos os procedimentos de segurança, incluindo o acionamento da buzina.

A concessionária ainda destacou que o pátio ferroviário de Morretes é devidamente sinalizado, com avisos claros que proíbem o acesso de pedestres à via permanente e alertam sobre o risco de atropelamento. A empresa reitera a importância de manter sempre uma distância segura dos trens, tanto em movimento quanto parados.