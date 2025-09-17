Ex-padrasto acusado de estuprar e engravidar enteada três vezes é preso na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 51 anos investigado pelos crimes de estupro, cárcere privado e perseguição contra uma mulher foi preso em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na terça-feira (16).

Ele seria ex-padrasto e atual companheiro da vítima. Conforme apurado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem teria começado a abusar sexualmente dela quando ela tinha sete anos. Aos 16, a menina foi forçada a se casar com ele após engravidar.

Durante 22 anos, a mulher teria sofrido abusos constantes, agressões físicas e psicológicas. Além disso, era monitorada por câmeras instaladas na residência e controlada pelo celular.

De acordo com o delegado do caso, Eduardo Kruger, o homem também obrigava a vítima a se relacionar sexualmente com outros homens desde que ela tinha 14 anos. Os atos eram registrados em vídeo.

A mulher relatou à polícia que os atos eram sempre contra a vontade dela, mas caso ela ou os homens que ela se relacionava demonstrassem falta de prazer, o suspeito a agredia.

O delegado informou que o suspeito teve três filhos com a vítima. A mulher não denunciou nenhum crime cometido contra as crianças.

Segundo a PCPR, recentemente, o suspeito teria começado a proibir a mulher de tomar anticoncepcional. A vítima relatou que o desejo dele era que ela engravidasse de um outro homem e que o bebê fosse uma menina para que ele tomasse “posse” dela. A suspeita da polícia é de que seria para fins sexuais.

Vítima fugiu para denunciar violências

A prisão aconteceu após a vítima conseguir fugir, alegando que iria a um posto de saúde. Durante o registro da ocorrência, ela recebeu mais de 30 ligações e mensagens de áudio em tom de ameaças.

Diante do flagrante de perseguição, a equipe policial se deslocou até a residência do suspeito, onde ele tentou se esconder, mas foi preso. No local, foram apreendidas as câmeras utilizadas para monitoramento e vídeos dos abusos no celular do indivíduo.

Conforme a PCPR, a vítima e seus filhos foram acolhidos e encaminhados para local seguro, enquanto aguardam análise das medidas protetivas de urgência. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. Nenhum nome foi divulgado.

O delegado afirma que o homem pode pegar uma pena de 100 anos diante da gravidade e da quantidade de crimes praticados.