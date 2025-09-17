Suspeito de aplicar golpes com falsas vendas de casas é preso no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 27 anos foi preso na terça-feira (16), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, suspeito de vender casas que, na verdade, não estariam à venda. Segundo o delegado do caso, Gabriel Munhoz, a investigação começou em 2024. Vítimas teriam procurado a Polícia Civil do Paraná (PCPR) após terem perdido valores superiores a R$ 20 mil.

A investigação apontou que o suspeito anunciava as casas em redes sociais e convencia as vítimas a pagarem uma quantia como forma de entrada. Além disso, ele garantia que o restante do valor seria financiado pela Caixa Econômica Federal.

Ao fecharem o negócio, procurarem a instituição e os cartórios, as vítimas descobriam que os imóveis pertenciam a terceiros ou estavam em leilão.

Falso corretor entregava registros de imóveis falsificados

O homem chegou a entregar registros de imóveis falsificados como forma de convencer os compradores. Ao todo, oito vítimas foram identificadas até o momento. Segundo a PCPR, o prejuízo varia de R$ 150 mil a R$ 200 mil.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e deve responder pelo crime de estelionato.