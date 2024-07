Idosa de 80 anos fica ferida após colisão entre carro e caminhão na BR-277

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na BR-277 deixou a motorista do automóvel, uma mulher de 80 anos, com ferimentos leves, na tarde desta sexta-feira (19), em Paranaguá, no litoral do Paraná.

A motorista foi atendida no local e, em seguida, levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paranaguá. A PRF fez imagens do local do acidente. Assista:

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 12, na pista sentido Paranaguá. Com o impacto da batida, o caminhão tombou e o carro, um HB20, saiu da pista.

Em atualização às 14h06, a concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo trecho, informou que a faixa 2 e o acostamento foram interditados por conta do acidente. Havia fila de dois quilômetros nessa região da BR-277.

