Tragédia

Identificação das vítimas da explosão na Enaex é concluída

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 21/08/25 17h21
Imagem mostra fachada da Enaex Brasil após a explosão que deixou nove desaparecidos.
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O processo de identificação das nove vítimas da explosão na fábrica Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, foram oficialmente concluídas nesta quinta-feira (21). O caso aconteceu no dia 12 de agosto e outras sete pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, a confirmação foi feita através de identificação genética e análise de impressões digitais. Aproximadamente, 80 profissionais da Polícia Científica atuaram no caso.

Saiba tudo sobre a explosão da Enaex

+ Leia mais

Conforme divulgado, nesses nove dias, os laboratórios de genética se concentraram exclusivamente nas nove vítimas. Para agilizar a identificação, os perfis genéticos dos familiares foram inseridos em um sistema. 

“Diante da complexidade do cenário, os trabalhos exigiram coleta minuciosa e a integração de diferentes equipes forenses, garantindo rigor técnico e celeridade no processo”, destaca Leonel Letnar, chefe da Divisão Operacional da Polícia Científica do Paraná.

De acordo com a Secretaria, o processo não contou com a ajuda de outros estados, como informado anteriormente. Apenas profissionais da Polícia Científica e da Polícia Civil do Paraná atuaram no caso.

Inquérito ainda não aponta causas da explosão

O secretário informou que testemunhas já foram ouvidas na delegacia de Polícia Civil de Quatro Barras, mas que ainda não é possível determinar a causa da explosão. Os depoimentos incluem integrantes do turno anterior ao acidente, funcionárias que haviam deixado o local e membros das equipes de direção e segurança da Enaex Brasil.

A análise das imagens de segurança mostra que as vítimas se reuniram antes da explosão para fazer uma prece, já vestindo equipamentos de proteção individual (EPIs) e sem manipular explosivos. Novas imagens e os laudos técnicos das instalações da empresa ainda estão sendo analisados para complementar o inquérito.

Entenda o caso!

A explosão atingiu a Enaex Brasil (antiga Britanite), no quilômetro um da BR-116  (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. Embora não tenha havido incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento do impacto.

O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que confirmaram a morte dos nove desaparecidos. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, os corpos foram fragmentados pela força da explosão.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna