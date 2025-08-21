Identificação das vítimas da explosão na Enaex é concluída

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O processo de identificação das nove vítimas da explosão na fábrica Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, foram oficialmente concluídas nesta quinta-feira (21). O caso aconteceu no dia 12 de agosto e outras sete pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, a confirmação foi feita através de identificação genética e análise de impressões digitais. Aproximadamente, 80 profissionais da Polícia Científica atuaram no caso.

Saiba tudo sobre a explosão da Enaex

+ Leia mais Calor tem dias contados no Paraná; nova frente fria avança e traz frio

Conforme divulgado, nesses nove dias, os laboratórios de genética se concentraram exclusivamente nas nove vítimas. Para agilizar a identificação, os perfis genéticos dos familiares foram inseridos em um sistema.

“Diante da complexidade do cenário, os trabalhos exigiram coleta minuciosa e a integração de diferentes equipes forenses, garantindo rigor técnico e celeridade no processo”, destaca Leonel Letnar, chefe da Divisão Operacional da Polícia Científica do Paraná.

De acordo com a Secretaria, o processo não contou com a ajuda de outros estados, como informado anteriormente. Apenas profissionais da Polícia Científica e da Polícia Civil do Paraná atuaram no caso.

Inquérito ainda não aponta causas da explosão

O secretário informou que testemunhas já foram ouvidas na delegacia de Polícia Civil de Quatro Barras, mas que ainda não é possível determinar a causa da explosão. Os depoimentos incluem integrantes do turno anterior ao acidente, funcionárias que haviam deixado o local e membros das equipes de direção e segurança da Enaex Brasil.

A análise das imagens de segurança mostra que as vítimas se reuniram antes da explosão para fazer uma prece, já vestindo equipamentos de proteção individual (EPIs) e sem manipular explosivos. Novas imagens e os laudos técnicos das instalações da empresa ainda estão sendo analisados para complementar o inquérito.

Entenda o caso!

A explosão atingiu a Enaex Brasil (antiga Britanite), no quilômetro um da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. Embora não tenha havido incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento do impacto.

O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que confirmaram a morte dos nove desaparecidos. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, os corpos foram fragmentados pela força da explosão.