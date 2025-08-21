Calor tem dias contados no Paraná; nova frente fria avança e traz frio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tira casaco, coloca casaco. Se você está perdido com essa montanha-russa nas temperaturas registradas no Paraná nesta última semana, saiba que a previsão indica que o veranico vai permanecer até o fim de semana.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem ficar mais altas até sábado (23). Porém, uma nova frente fria se aproxima do estado na noite entre sábado e domingo (24). Com isso, as temperaturas devem voltar a cair na próxima semana.

Conforme o Simepar, quinta-feira (21) começou com o predomínio de sol em todas as regiões. As temperaturas se elevaram ao longo do dia e na faixa Leste a previsão é que chegasse aos 25°C.

No Oeste e Noroeste as máximas podem ultrapassar os 30°C novamente. No Norte e Norte Pioneiro podem chegar a 28°C. Na região Central as máximas não passam dos 26°C e, no extremo Sul, chegam a 21°C durante a tarde.

Apesar das temperaturas mais confortáveis, durante a noite existe a possibilidade para pancadas de chuva nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste, especialmente na divisa com o Mato Grosso do Sul e na fronteira com os países vizinhos.

“Serão passageiras associadas ao processo de formação de uma frente quente que vai trazer instabilidades temporais no Rio Grande do Sul”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.