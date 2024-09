Hospital Silvio Santos será construído em Curitiba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anuncia nesta quinta-feira (26) a construção do Hospital Silvio Santos, em Curitiba. O novo hospital vai reforçar os serviços de reabilitação física, auditiva, visual e intelectual no Paraná. O custo da obra será R$ 65 milhões e o prédio será erguido no bairro Cabral. As filhas do apresentador, que morreu em agosto, estarão na solenidade.

O complexo vai unificar serviços já existentes como o CAIF – Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal, além de ofertar novos, serviços como ambulatório de marcha e oficina ortopédica para a confecção, adaptação e manutenção de Órteses, Próteses e Meios de Locomoção.

No mesmo evento, Ratinho Júnior assina um termo de cooperação técnica entre o Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, em Curitiba, e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). O objetivo é ampliar os atendimentos, aprimorar as técnicas terapêuticas e incorporar protocolos inovadores à unidade hospitalar.

O termo de cooperação prevê que profissionais do Paraná passem por uma imersão na AACD conhecendo as unidades, o trabalho e os processos adotados pela associação. Isso compreende desde as práticas de agendamento até as consultas multidisciplinares com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fisiatrias.

Um primeiro grupo de 18 profissionais do Hospital de Reabilitação já tem uma visita de uma semana agendada para outubro, dando início à parceria entre as duas instituições. A ideia é triplicar os atendimentos nos próximos anos.

