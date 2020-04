A Associação de Apoio ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, pede doações para auxiliar no tratamento de pacientes e no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Todos os valores doados serão usados para aquisição de materiais e equipamentos médicos destinados aos pacientes e aos profissionais de saúde durante a pandemia.

Quem puder ajudar basta depositar. Os dados bancários são:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0369

Operação: 003

Conta corrente: 6972-0

CNPJ: 36.329.832/0001-01

O comprovante do depósito poderá ser encaminhado ao email: associacaohuem.2019@gmail.com

Protetores faciais

Máquinas de impressão 3D estão fazendo a diferença neste momento de pandemia por causa do coronavírus. E no Evangélico Mackenzie não foi diferente. O hospital recebeu a doação de protetores faciais produzidos pela startup curitibana Bio Print. Foram 10 escudos entregues como amostra e são 30 os produzidos. A partir de agora, os escudos serão feitos de acordo com a demanda do hospital. A startup consegue imprimir 16 máscaras por dia.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).