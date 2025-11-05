Hospital do Trabalhador ganha novo pronto socorro com investimento milionário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Estado inaugura, nesta quarta-feira (5/11), o novo pronto-socorro do Complexo Hospitalar do Trabalhador, em Curitiba. A unidade passou por uma ampliação de 424,06 m², que permite aumentar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições de trabalho às equipes de saúde. O Hospital do Trabalhador é referência estadual em casos de urgência e emergência relacionados ao trauma e atende pacientes encaminhados de todas as regiões do Paraná.

A nova estrutura inclui leitos exclusivos para suturas e curativos, áreas destinadas à imobilização de fraturas com aplicação de gesso, além de leitos de observação e aplicação de medicamentos. O pronto-socorro também passa a contar com uma sala de raio-X equipada com aparelho novo e novos consultórios médicos, reforçando os atendimentos de alta complexidade.

Além das melhorias assistenciais, o hospital recebeu o Centro de Simulação Realística do Paraná, um espaço criado para capacitar continuamente profissionais do SUS por meio de treinamentos com manequins e equipamentos de simulação. São cinco salas com 171 simuladores, que permitem a prática de procedimentos em ambiente controlado, com foco na segurança do paciente e na qualificação técnica das equipes.

O novo pronto-socorro se soma a outras entregas recentes do complexo. Em abril, o hospital já havia recebido um novo Ambulatório Médico Especializado (AME), com investimento de R$ 12,9 milhões e capacidade para até 8 mil consultas por mês. Agora, o investimento estadual na reforma e na aquisição de equipamentos soma mais R$ 26,8 milhões.

