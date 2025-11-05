Paquera frustrada: curitibano quase conquista prêmio milionário da Mega-Sena

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta feita em Curitiba faturou R$ 34.125,04 ao acertar cinco números no concurso 2936 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (4/11). Nenhuma aposta do país cravou as seis dezenas, o que fez o prêmio principal acumular novamente. Para o próximo sorteio, a estimativa da Caixa é de R$ 48 milhões.

Resultado da Mega Sena 2936: 04 – 07 – 09 – 15 – 29 – 32.

O jogo premiado na capital paranaense foi registrado na Loteria Tio Patinhas, no Bairro Alto. O bilhete era uma aposta simples, com apenas seis números, que é o formato mais comum entre os jogadores. Além dela, outras cinco apostas do Paraná também levaram prêmios pela quina no mesmo concurso.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quinta-feira (6/11). Para participar, o apostador pode escolher de 6 a 20 números no volante ou deixar que o sistema selecione de forma aleatória na modalidade Surpresinha. Há ainda a opção Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos seguidos.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5,00. Quanto mais números forem incluídos no jogo, maior o valor da aposta e as chances de conquistar o prêmio milionário. As apostas podem ser feitas presencialmente nas casas lotéricas ou online, pelo site e aplicativo das Loterias Caixa.

