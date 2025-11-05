11 escolas de Curitiba podem aderir ao modelo cívico-militar; veja a lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nos dias 17 e 18 de novembro, a Secretaria de Estado da Educação abrirá a consulta pública que vai definir se 50 escolas de 34 cidades do Paraná adotarão o modelo cívico-militar a partir de 2026. Em Curitiba, 11 colégios estaduais estão na lista de possíveis adesões. A votação será direcionada às comunidades escolares, envolvendo pais, responsáveis, alunos, professores e funcionários.

A Secretaria ainda vai divulgar o formato da votação, as regras e os prazos detalhados. As informações oficiais serão publicadas nos canais da pasta nas próximas semanas. As escolas seguem aguardando orientações sobre como o processo será conduzido.

Confira, abaixo, a lista de escolas de Curitiba que poderão aderir ao modelo:

Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, no bairro Pilarzinho;

Colégio Estadual Domingos Zanlorenzi, no bairro CIC;

Colégio Estadual Gabriela Mistral, no bairro Portão;

Colégio Estadual Guido Straube, no bairro Mercês;

Colégio Estadual Ivo Zanlorenzi, no bairro CIC;

Colégio Estadual João Paulo II, no bairro Xaxim;

Colégio Estadual José Guimarães, no bairro Hauer;

Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, no bairro Ahú;

Escola Estadual Maria Pereira Martins, no bairro Barreirinha;

Colégio Estadual Santos Dumont, no bairro Guaíra;

Colégio Estadual José Busnardo, no bairro Fanny.

Plano de ensino

Implantado no Paraná em 2021, o modelo cívico-militar é coordenado pela Secretaria de Educação e combina gestão pedagógica civil com apoio de militares da reserva na rotina administrativa e disciplina escolar. As unidades adotam ensino em tempo integral, com nove horas diárias de atividades, cinco refeições e grade ampliada que inclui esportes, cultura, tecnologia e projeto de vida.

Na semana passada, o governador Ratinho Junior sancionou a lei que permite que escolas de tempo integral também migrem para o formato cívico-militar. Das 50 unidades incluídas na consulta de novembro, 20 já funcionam em tempo integral e também passarão pelo processo de votação. Se todas as escolas confirmarem adesão, o Estado chegará a 362 unidades cívico-militares.

O Paraná já lidera o ranking nacional nesse modelo, com 312 colégios e cerca de 190 mil alunos. A expansão estadual também acompanha o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), encerrado pelo governo federal. Com a ampliação prevista, o número de estudantes pode ultrapassar 211 mil a partir de 2026.

