Novo ciclone pode causar mais temporais no Paraná; Previsão do tempo completa

A partir desta sexta-feira (7/11), uma área de baixa pressão vinda da Cordilheira dos Andes deve favorecer a formação de um novo ciclone extratropical na altura do Rio Grande do Sul, com deslocamento em direção ao Oceano Atlântico. Modelos meteorológicos do MetSul e do Meteored indicam que o sistema pode provocar acumulados de chuva próximos a 100 milímetros em algumas cidades do Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A passagem desse ciclone tende a intensificar as instabilidades já presentes no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ainda não é possível estimar com precisão o impacto do fenômeno no estado, já que ele atua em combinação com outros sistemas meteorológicos, como áreas de instabilidade já formadas e o fluxo de umidade da região amazônica.

No entanto, a possibilidade de tempestades mais fortes não está descartada. Para esta sexta-feira, o Simepar prevê chuva intensa em boa parte do Paraná, com possibilidade de rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo em pontos isolados.

As temperaturas também ficam contidas devido ao tempo fechado. No Noroeste, as máximas não devem passar dos 28 ºC, enquanto no Leste, que inclui Curitiba e Região Metropolitana, os termômetros devem ficar abaixo dos 23 ºC.

Previsão do tempo para Curitiba, como fica?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a formação do novo ciclone pode contribuir para chuva entre sexta-feira e sábado (dias 7 e 8/11), chuva esta que pode ter pancadas irregulares ao longo do dia. O vento ganha força com a chegada do ciclone. As rajadas podem atingir entre 50 km/h e 60 km/h.

No domingo (9/11), a instabilidade perde intensidade, mas a temperatura despenca. A máxima, que na sexta-feira fica em torno de 23 ºC, deve cair para 18 ºC, com mínima prevista de 12 ºC. A sensação térmica será mais fria devido ao vento úmido e à cobertura de nuvens.

