Grande Curitiba ganha nova fábrica de veículos elétricos e híbridos

O Paraná, segundo maior polo automotivo do Brasil, ganhará uma nova montadora com foco em veículos de zero ou baixas emissões. A Geely Holding Group e a Renault Group assinaram, nesta segunda-feira (03/11), um acordo de cooperação que permitirá a produção de veículos da montadora chinesa no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A parceria foi concretizada após a Geely adquirir 26,4% da Renault do Brasil, tornando-se acionista minoritária e garantindo acesso à infraestrutura industrial e comercial da marca francesa no país. Com isso, a montadora chinesa busca acelerar expansão no maior mercado automotivo da América Latina, onde já comercializa o SUV elétrico Geely EX5 por meio de concessionárias dedicadas, operadas pela rede de distribuição da Renault.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior celebrou o investimento, destacando que a chegada da montadora chinesa reforça a vocação do estado como polo automotivo e logístico. “A formalização de uma parceria da Renault com a Geely é um marco para a nossa economia e também aponta que o Paraná continua a atrair bons negócios”, disse.

O acordo foi comunicado ao mercado com detalhes importantes: a Geely ganhará um polo de produção de veículos no Brasil, enquanto a Renault terá acesso à Arquitetura Global de Novas Energias Inteligentes (GEA) da marca chinesa, hoje líder em novas energias. Isso permitirá que a montadora francesa amplie o portfólio de veículos de zero ou baixas emissões para o mercado brasileiro, com acesso a plataformas e tecnologias híbridas para os veículos.

A cooperação intensifica a presença de ambas as empresas no Brasil através do Paraná e acelera o desenvolvimento das marcas em um mercado-chave que representou mais de 40% dos emplacamentos de veículos na América Latina no primeiro semestre de 2025.

Vale lembrar que Renault e Geely já mantêm diversos projetos de cooperação global, incluindo a Horse Powetrain, também instalada no Complexo Ayrton Senna, que está investindo mais de R$ 546 milhões para operação das novas linhas de produção de motores.