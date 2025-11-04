Imóvel icônico de faculdade de Curitiba vai à leilão com desconto de até 50%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O imóvel onde funcionava a Uniandrade no bairro Santa Quitéria/Campo Comprido, em Curitiba, será leiloado nos dias 11 e 18 de novembro. Avaliado em R$100 milhões, o bem poderá ser arrematado com lance inicial de R$50 milhões, o que representa desconto de 50% sobre o valor da avaliação. Uma das finalidades da iniciativa é levantar recursos para quitar mais de 60 ações trabalhistas e outros credores.

O espaço é considerado uma das áreas urbanas de maior potencial de requalificação de Curitiba, devido à sua extensão, localização estratégica e infraestrutura já existente. Com 136.600 m² de terreno e 18.000 m² de área construída, o complexo possui barracões, quadra poliesportiva (não averbada), amplo estacionamento e um prédio de seis pavimentos.

Atualmente, o local está em uso por uma instituição de ensino superior, o que reforça seu potencial para novos projetos educacionais, além de ser atrativo para empreendimentos empresariais e corporativos de grande porte.

Promovido pela Nakakogue Leilões, o primeiro evento ocorre no dia 11 de novembro, online, às 10h, pelo valor integral da avaliação, de R$ 100 milhões. Caso não haja arrematação, o segundo leilão será realizado em 18 de novembro, com possibilidade de ofertas a partir de 50% do valor, R$ 50 milhões.

O pagamento poderá ser feito à vista ou parcelado, com 25% de entrada e o saldo em até 30 parcelas mensais, atualizadas pela taxa Selic. Para participar é necessário realizar um cadastro prévio no site do leiloeiro: www.nakakogueleiloes.com.br.

O imóvel está localizado na Rua João Scuissiato, Bairro Campo Comprido.