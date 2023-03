Hospital da região de Curitiba inaugura novo pronto atendimento 24 horas

O Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, inaugurou um novo pronto atendimento para pacientes com convênio e particulares. O serviço é 24 horas e funciona diariamente para casos de emergência e urgência.

A novidade aumenta a capacidade de atendimento e reduz o tempo de espera dos pacientes no hospital. O setor tem equipes de médicos e de enfermagem próprias, que dão mais agilidade e atenção aos cuidados necessários.

O fluxo dos pacientes do novo pronto atendimento foi ajustado para que, além de receber pacientes de convênio e particular, possa também beneficiar o setor de pronto-socorro do SUS. Atualmente, 25 mil dos mais de 400 mil atendimentos realizados por ano no Hospital Angelina Caron são oriundos dos 16 convênios e atendimentos particulares.

“O novo pronto atendimento tem a intenção de aprimorar a experiência do paciente e o fluxo de atendimento”, explica o coordenador do serviço, Eduardo Bastos.

