Hospitais Vita esperam decisão da Justiça sobre acordo para pagar funcionários

Os hospitais Vita Batel e Vita BR, em Curitiba, afirmaram nesta quinta-feira (22) que aguardam a análise da Justiça do Trabalho do acordo firmado com a representação sindical “para dar prosseguimento às providências necessárias à efetivação dos pagamentos, observados os prazos de compensação bancária”. Cerca de 200 trabalhadores estão em greve desde a última quinta-feira (15) por conta do atraso no pagamento dos salários e benefícios referentes ao mês de setembro. Segundo a direção, a minuta do acordo já foi protocolada judicialmente.

“A Direção dos Hospitais Vita permanece empenhada na conclusão do processo com a maior brevidade possível, em cumprimento às condições estabelecidas no acordo”, afirmou a instituição em comunicado enviado à Tribuna do Paraná.

CRM-PR aprova indicativo de interdição ética

A crise na rede também levou o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) a aprovar o indicativo de interdição ética dos hospitais, localizados em Curitiba. A medida estabelece um prazo de 30 dias para a regularização dos problemas identificados em fiscalizações recentes.

O indicativo de interdição ética não significa uma interdição imediata ou suspensão do funcionamento, mas um alerta formal e severo para que a direção adote as providências necessárias. O Conselho informou que acompanha a situação das duas unidades desde junho por meio do Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional (Defep).

Entre os problemas registrados pelo CRM-PR estão falhas em equipamentos, escalas médicas descobertas e instabilidade na assistência — incluindo paralisações e a própria greve dos funcionários —, fatores que “comprometem as condições necessárias para o exercício seguro da Medicina e aumentam o risco de eventos adversos”.

“Apesar das diversas conversas com os responsáveis pela instituição junto a esta autarquia, os resultados e melhorias não foram minimamente atingidos”, afirmou o conselheiro gestor do departamento de fiscalização do CRM-PR, Carlos Felipe Tapia Carreño.

Sindipar alerta para desequilíbrio na rede privada

Para o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná (Sindipar), o impasse nos hospitais Vita reforça o cenário de profundas dificuldades financeiras enfrentadas pela rede privada no estado. Em posicionamento divulgado nesta semana, a entidade patronal alertou que os problemas de caixa no Vita não são um caso isolado, mas fruto de um desequilíbrio econômico sistêmico.

“A entidade destaca que a defasagem das tabelas de remuneração dos planos de saúde, os atrasos nos pagamentos, as glosas e o aumento contínuo dos custos operacionais têm comprometido a sustentabilidade econômica dos hospitais privados, colocando em risco a manutenção de empregos, investimentos e serviços essenciais à população”, pontuou a entidade.



