Alerta

Temporais podem trazer até 200 mm de chuva ao Paraná neste fim de semana

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 22/10/26 19h56
Prefira a Tribuna no Google
Imagem mostra o céu carregado em Curitiba, com prédios ao fundo e nuvens pesadas.
Foto: Átila Alberti / arquivo Tribuna do Paraná.

Um boletim emitido pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em conjunto com a Defesa Civil do Paraná, alerta para a chegada de temporais com chuva intensa em curto espaço de tempo neste fim de semana, em diversas regiões do estado.

As instabilidades começam a ganhar força já nesta sexta-feira (23) e devem se prolongar até a madrugada de domingo (25), com acumulados que podem alcançar até 200 milímetros (mm) em algumas localidades.

Segundo os meteorologistas, o maior nível de risco concentra-se nas regiões Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte do Estado. Nessas áreas, a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas capazes de provocar enxurradas rápidas, alagamentos urbanos e destelhamentos.

Nas demais regiões paranaenses, incluindo a Grande Curitiba e o Litoral, o risco para transtornos é considerado moderado, mas ainda assim exige atenção e cautela da população.

+ Leia mais

A rápida elevação dos volumes de água em poucas horas é o principal fator de risco apontado pela Defesa Civil, aumentando a possibilidade de transbordamento de rios e córregos de pequeno porte.

Dicas de segurança durante temporais

Com a previsão de chuva intensa, a prevenção é fundamental. Confira algumas recomendações práticas que podem evitar acidentes e danos maiores durante as tempestades:

Dentro de casa:

  • Limpeza preventiva: Limpe calhas, rufos e ralos antes de a chuva começar para evitar transbordamentos e infiltrações.
  • Proteja os eletrodomésticos: Ao notar raios ou rajadas de vento, tire aparelhos eletrônicos da tomada (como TV, computador e geladeira) para evitar estragos por surtos de energia.
  • Mantenha janelas fechadas: Evite que o vento forte force portas e janelas de vidro.

Na rua e a pé:

  • Não enfrente alagamentos: Não tente atravessar ruas cobertas por água ou pontes submersas. A força da enxurrada pode derrubar uma pessoa ou arrastar veículos.
  • Cuidado com bueiros: Mantenha distância de bueiros sem tampa e enxurradas fortes.
  • Procure abrigo seguro: Em caso de vento forte, evite se proteger embaixo de árvores, coberturas metálicas frágeis ou perto de fiações elétricas.

No trânsito:

  • Dirija defensivamente: Acenda os faróis baixos, reduza a velocidade e triplique a distância de segurança em relação ao carro da frente.
  • Cuidado com a aquaplanagem: Evite freadas bruscas sobre poças d’água para não perder o controle do veículo.
  • Visibilidade zero? Pare! Se a tempestade impedir a visão da pista, busque um local seguro fora da rodovia (como um posto de combustível).
+ Leia mais

Canais de emergência

  • Defesa Civil (emergências e alertas): 199
  • Corpo de Bombeiros (resgate e alagamentos): 193
  • Polícia Rodoviária Estadual (ocorrências em estradas estaduais): 198
  • Alertas por SMS: Para receber alertas em tempo real no celular, envie um SMS gratuito com o seu CEP para o número 40199.
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google