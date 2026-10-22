Temporais podem trazer até 200 mm de chuva ao Paraná neste fim de semana

Um boletim emitido pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em conjunto com a Defesa Civil do Paraná, alerta para a chegada de temporais com chuva intensa em curto espaço de tempo neste fim de semana, em diversas regiões do estado.

As instabilidades começam a ganhar força já nesta sexta-feira (23) e devem se prolongar até a madrugada de domingo (25), com acumulados que podem alcançar até 200 milímetros (mm) em algumas localidades.

Segundo os meteorologistas, o maior nível de risco concentra-se nas regiões Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte do Estado. Nessas áreas, a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas capazes de provocar enxurradas rápidas, alagamentos urbanos e destelhamentos.

Nas demais regiões paranaenses, incluindo a Grande Curitiba e o Litoral, o risco para transtornos é considerado moderado, mas ainda assim exige atenção e cautela da população.

A rápida elevação dos volumes de água em poucas horas é o principal fator de risco apontado pela Defesa Civil, aumentando a possibilidade de transbordamento de rios e córregos de pequeno porte.

Dicas de segurança durante temporais

Com a previsão de chuva intensa, a prevenção é fundamental. Confira algumas recomendações práticas que podem evitar acidentes e danos maiores durante as tempestades:

Dentro de casa:

Limpeza preventiva: Limpe calhas, rufos e ralos antes de a chuva começar para evitar transbordamentos e infiltrações.

Limpe calhas, rufos e ralos antes de a chuva começar para evitar transbordamentos e infiltrações. Proteja os eletrodomésticos: Ao notar raios ou rajadas de vento, tire aparelhos eletrônicos da tomada (como TV, computador e geladeira) para evitar estragos por surtos de energia.

Ao notar raios ou rajadas de vento, tire aparelhos eletrônicos da tomada (como TV, computador e geladeira) para evitar estragos por surtos de energia. Mantenha janelas fechadas: Evite que o vento forte force portas e janelas de vidro.

Na rua e a pé:

Não enfrente alagamentos: Não tente atravessar ruas cobertas por água ou pontes submersas. A força da enxurrada pode derrubar uma pessoa ou arrastar veículos.

Não tente atravessar ruas cobertas por água ou pontes submersas. A força da enxurrada pode derrubar uma pessoa ou arrastar veículos. Cuidado com bueiros: Mantenha distância de bueiros sem tampa e enxurradas fortes.

Mantenha distância de bueiros sem tampa e enxurradas fortes. Procure abrigo seguro: Em caso de vento forte, evite se proteger embaixo de árvores, coberturas metálicas frágeis ou perto de fiações elétricas.

No trânsito:

Dirija defensivamente: Acenda os faróis baixos, reduza a velocidade e triplique a distância de segurança em relação ao carro da frente.

Acenda os faróis baixos, reduza a velocidade e triplique a distância de segurança em relação ao carro da frente. Cuidado com a aquaplanagem: Evite freadas bruscas sobre poças d’água para não perder o controle do veículo.

Evite freadas bruscas sobre poças d’água para não perder o controle do veículo. Visibilidade zero? Pare! Se a tempestade impedir a visão da pista, busque um local seguro fora da rodovia (como um posto de combustível).

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Canais de emergência

Defesa Civil (emergências e alertas): 199

199 Corpo de Bombeiros (resgate e alagamentos): 193

193 Polícia Rodoviária Estadual (ocorrências em estradas estaduais): 198

198 Alertas por SMS: Para receber alertas em tempo real no celular, envie um SMS gratuito com o seu CEP para o número 40199.