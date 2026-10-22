Pais desconfiam de mensagens, viajam 500 km e encontram filha em cárcere privado no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um jovem de 19 anos suspeito de agredir e manter a namorada, também de 19 anos, em cárcere privado por quase duas semanas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O caso foi descoberto porque os pais da vítima desconfiaram das mensagens enviadas pela filha e viajaram de São Paulo até o Paraná para resgatá-la.

Os pais estranharam que a jovem deixou de mostrar o rosto em chamadas de vídeo e passou a responder mensagens de maneira evasiva e sem detalhes. Eles viajaram mais de 500 quilômetros até Ponta Grossa para procurá-la.

Após o suspeito tentar impedir o contato, a família acionou uma equipe da Guarda Municipal (GM) que fazia patrulhamento na região. Os agentes foram até a residência e encontraram a jovem trancada no apartamento.

Agressões, enforcamento e perda de consciência

Segundo apuração da PCPR, após um desentendimento motivado por ciúmes, o jovem agrediu a namorada, causando lesões visíveis. Para esconder as marcas das agressões, ele passou a proibi-la de deixar o local e quebrou o aparelho celular da vítima.

Em entrevista à RPC, a delegada Claudia Kruger informou que a jovem apresentava hematomas na face, na cabeça e nos braços, além de estar bastante abalada emocionalmente. O casal estava junto há alguns meses.

Após ser resgatada, a vítima relatou que, durante as quase duas semanas em que foi mantida em cárcere privado, sofreu constantes agressões físicas, incluindo socos, tapas, chutes e golpes com um cabo de vassoura. Ela também contou ter sido enforcada com as mãos e ter perdido a consciência após sofrer golpes na cabeça.

O suspeito foi levado à unidade policial, autuado em flagrante por cárcere privado e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.

Como denunciar

Denúncias anônimas de violência contra a mulher podem ser feitas pelos telefones 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de emergência, flagrante ou perigo iminente, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.