A pandemia do novo coronavírus tem alterado a rotina de vários hospitais de Curitiba, que por causa da alta demanda de pacientes com suspeita da infecção, se depararam com a escassez de equipamento de proteção, como máscaras cirúrgicas e aventais descartáveis.

Aliado a falta de equipamento com muitas vezes a escassez de recursos, vários desses hospitais da capital lançaram as suas próprias campanhas para receber doações. Confira a lista:

Hospital Evangélico Mackenzie

O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, com a ajuda da sua associação de apoio, está recebendo doações para ajudar no tratamento de pacientes com coronavírus. O dinheiro será utilizado para a compra de materiais e equipamentos médicos. Quem puder ajudar basta depositar. Os dados bancários são:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0369

Operação: 003

Conta corrente: 6972-0

CNPJ: 36.329.832/0001-01

O comprovante do depósito poderá ser encaminhado ao email: associacaohuem.2019@gmail.com

Santa Casa

A Santa Casa de Curitiba também lançou uma campanha para arrecadar fundos para comprar equipamentos médicos para os profissionais da saúde durante a pandemia. O dinheiro vai garantir também a compra de máquinas hospitalares e ajudar nas despesas extras com quadro de funcionários. O objetivo da campanha, batizada como Santa Casa a Favor da Vida!, é de arrecadar R$ 1,5 milhão em um mês.

Campanha #SantaCasaaFavordaVida

www.santacasacuritiba.com.br/santacasaafavordavida

doesantacasa@santacasacuritiba.com.br

Informações: 41 3271-5721 e 41 99177-6299

Hospital de Clínicas

A Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) está em campanha para a arrecadação de lençóis de cama e toalhas de banho para o alojamento de médicos e enfermeiros que estão trabalhando no tratamento de pacientes com coronavírus no Hospital de Clínicas.

O alojamento será no Estádio Couto Pereira, no Alto da Glória, e vai abrigar os médicos para que eles não precisem voltar para casa após a jornada de trabalho, protegendo a família deles do risco de contágio pelo coronavírus.

As doações podem ser feitas em dois lugares: Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas (Av. Agostinho Leão Junior, 336 – Alto da Glória – Fone (41) 3091.1001) ou no próprio estádio Couto Pereira (Rua Ubaldino do Amaral, 37 – Alto da Glória – necessário agendamento da entrega pelo fone (41) 98495-6609).

Hospital Cajuru

O Hospital Universitário Cajuru também está recebendo doações em dinheiro, como também de equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos médicos. O hospital não é referência para casos de Covidi-19 em Curitiba, mas está absorvendo a demanda de atendimentos de trauma de outras regiões para deixar as UPAs e outros hospitais liberados para atendimento ao coronavírus.

Entre os equipamentos de proteção individual que o hospital está recebendo doações estão as máscaras cirúrgicas N95, lenços umidecidos, fraldas geriátricas, luvas descartáveis e cirúrgicas, álcool 70% e álcool gel 70% e sapatos de uso hospitalar.

O Cajuru também está recebendo equipamentos como monitor de sinais vitais, ventilador pulmonar, materiais para intubação, circuito para respiradores, estetoscópios, entre outros.

Para doações em dinheiro

Depósito em conta corrente

Nome: Associação Paranaense de Cultura APC

CNPJ: 76,659,820/0002-32

Agência: 3645

Conta: 06067-4

Hospital do Trabalhador

O Hospital do Trabalhador, administrado pelo Governo do Estado, foi escolhido pela Secretaria da Saúde e indicado pelo Governo Federal de ser unidade de enfrentamento do coronavírus no Paraná. Em apoio, uma campanha promovida pelo Foro da Justiça Federal do Paraná pede arrecadação de recursos para a compra de equipamentos médicos e também de proteção individual da equipe médica.

Doações na seguinte conta:

FUNPAR

CNPJ 78.350.188.0001-95

Banco ITAÚ – 341

AGÊNCIA 4012

Conta CORRENTE 43148-4

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇