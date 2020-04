Uma campanha para arrecadar fundos para a compra de equipamentos médicos para combater o novo coronavírus foi lançada nesta quinta-feira (3) pela Santa Casa de Curitiba. O objetivo da ação batizada como SantaCasaaFavordaVida! é arrecadar R$ 1,5 milhão, em 30 dias Os recursos, além de ajudar o hospital a adquirir as máquinas e insumos hospitalares, devem servir para custear a proteção dos trabalhadores de saúde e as despesas extras com quadro de profissionais.

Com 243 leitos atualmente, a Santa Casa se prepara para um aumento no número de atendimentos, principalmente de pacientes vindos do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão da pandemia. “A Santa Casa tem hoje 38 leitos de UTI, dos quais a maioria são destinados à pacientes cirúrgicos. Porém, neste momento, estamos abrindo mais dez leitos, somando quase 50 leitos de UTI, mas mesmo assim, acreditamos que o novo vírus sobrecarregará todo o sistema de saúde”, explica o diretor geral da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Eduardo Otoni.

Segundo Otoni, a pandemia fez com que todas as cirurgias e procedimentos eletivos fossem suspensos temporariamente, mas isso não paralisou o atendimento aos casos urgentes. “São vidas que precisam ser salvas. Por isso, estamos correndo contra o tempo para equipar mais leitos, não só para suportar pacientes contaminados, mas principalmente para acolher pacientes de outras especialidades que poderão vir transferidos de outros hospitais, UPAs e por meio do SIATE. Afinal, o corona é mais uma moléstia, mas continuaremos atendendo nefrologia, cardiologia, transplantes, entre outras 20 especialidades”, diz.

Como ajudar?

A campanha de arrecadação é destinada para pessoas físicas e jurídicas, e qualquer quantia pode ser doada. Para contribuir, basta acessar a aba “Doação” no site do hospital. Lá é possível escolher como será feita a doação: por Pagseguro, Paypal, transferência para a conta bancária do hospital ou com o uso do cartão de crédito.

De acordo com os organizadores, a campanha é de doação livre e apesar da meta ser R$ 1,5 milhão, caso uma quantia maior ou menor seja atingida, todos os recursos serão destinados para o mesmo objetivo. “Também estamos aceitando doações de bens e insumos por parte das empresas. Eles entram em nossa contagem do projeto pelo valor médio de mercado”, afirma o diretor da Santa Casa.

No site da campanha será possível acompanhar informações sobre doações recebidas, equipamentos comprados e outros investimentos feitos com as doações. A campanha já conta com o apoio das empresas GT Building, Bla Blu, No AR Comunicação, Buhrer Serviços de Alimentação, entre outras.

A Santa Casa de Curitiba

Em 2020 a Santa Casa de Curitiba completa 140 anos. O complexo ocupa uma área de 17,5 mil m², em um prédio histórico, no Centro de Curitiba. O hospital conta com centro cirúrgicos, UTIs, unidade de pronto-atendimento – com área exclusiva para casos suspeitos de coronavírus – além de serviços como hemodinâmica, hemodiálise, centro de imagem e ambulatório. Ao todo, tem mais de 1.300 colaboradores e 450 médicos. A Santa Casa atende por ano mais de 120 mil pacientes ambulatoriais, faz cerca de 10 mil cirurgias, além de milhares de exames e procedimentos em mais de 20 especialidades médicas, sendo em média 79% desses atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço

Campanha #SantaCasaaFavordaVida www.santacasacuritiba.com.br/santacasaafavordavida

doesantacasa@santacasacuritiba.com.br

Informações: 41 3271-5721 e 41 99177-6299