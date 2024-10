Horas após atentado contra escritório de Dalledone, um suspeito é preso e outro morto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

“No máximo em 48 horas esses indivíduos estarão presos e os mandantes desse atendado serão revelados. É uma questão de horas”, assim falou o advogado Claudio Dalledone Junior ao comentar, na quarta-feira (30), sobre o atentado com mais de 30 tiros que o escritório no bairro Bom Retiro, em Curitiba foi alvo. E ele estava certo, o tempo foi até menor. Um homem foi preso e outro morreu em confronto.

Em menos de 24 horas, a polícia conseguiu abordar dois homens que teriam participado do crime. O primeiro morreu em confronto durante a tarde desta quarta-feira (30) no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais. Já o segundo suspeito foi preso em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (31),

Segundo a delegada Camila Cecconello, esse homem preso está vinculado ao caso devido ao carro utilizado na ação, um Sandero branco, visualizado nas imagens de câmeras de segurança. “Ele sai do carro do condomínio por volta das 21 horas e o atentado ocorre às 2 horas da manhã. Faz a gente acreditar que ele está ligado ao grupo seja participando do atendado ou passou o carro para o resto das pessoas”, reforçou a delegada.

O que rolou?

O escritório Dalledone & Advogados Associados, no bairro Bom Retiro, em Curitiba foi alvo de um atentado com mais de 30 tiros, na madrugada desta quarta-feira (30). Dois homens armados com metralhadora atiraram em direção ao escritório e fugiram com outra pessoa. Eles chegaram e saíram em um Sandero branco. Apesar da brutalidade das imagens, ninguém saiu ferido.

“Foi um atendado contra o meu escritório, contra a advocacia e a todos os componentes da minha equipe. Foram mais de 30 disparos na porta, uma intimidação contra o exercício profissional. O carro já foi identificado e pessoas estão sendo identificadas. Isso não me intimida, não recuaremos. No máximo em 48 horas, esses indivíduos estarão presos e os mandantes desse atendado serão revelados. É uma questão de horas. Nosso compromisso com a Justiça segue inabalável”, disse Claudio Dalledone Junior.