Homem é preso pela morte de mulher encontrada em vala em Curitiba

Um homem de 26 anos foi preso em Curitiba pela morte de Maria Fernanda Naiser Fragais, ocorrida no último domingo (13). A vítima desapareceu após sair de um pub no bairro Pinheirinho e foi encontrada morta dentro de uma vala nesta terça-feira (15).

O corpo de Maria Fernanda foi localizado em uma valeta entre 230 e 280 metros da casa noturna. A vítima estava totalmente despida e apresentava sinais de violência. O laudo preliminar da perícia da Polícia Científica apontou que a causa da morte foi asfixia mecânica, provocada por estrangulamento ou esganadura.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem foi preso em São Paulo nesta sexta-feira (18). Conforme as apurações, o suspeito e a vítima se conheceram poucas horas antes do crime, em um estabelecimento noturno da região.

Imagens de sistemas de monitoramento eletrônico mostram que, por volta das 3h25 daquela madrugada, os dois deixaram o local juntos e caminharam pela Rua Gertrudes Cruz de Andrade, em direção a uma área de matagal.

Cerca de sete minutos após saírem do estabelecimento, o investigado foi registrado retornando sozinho e correndo no sentido oposto. Em seguida, ele voltou brevemente ao local. As investigações apontam que o suspeito, que tem 1,90 metro de altura e porte físico robusto, teria utilizado a diferença física para impedir qualquer possibilidade de defesa da vítima.

“Após o crime e com o avanço das apurações no Paraná, o investigado fugiu para São Paulo, onde acabou localizado e detido pelas equipes policiais paulistas a partir do compartilhamento contínuo de informações da PCPR”, afirma o delegado Victor Menezes.

Suspeito pode responder por ocultação de cadáver

O suspeito será investigado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Contra ele também foi cumprido um mandado de prisão preventiva, expedido em junho deste ano, pelos crimes de ameaça, violação de domicílio — praticados em contexto da Lei Maria da Penha — e vias de fato.

Com relação à morte de Maria Fernanda, a PCPR indiciou o indivíduo pelos crimes previstos nos artigos 121 e 211 do Código Penal. Ele deve ser recambiado ao sistema penitenciário do Paraná.