Mulher desaparece após sair de pub e é encontrada morta em vala em Curitiba

Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta dentro de uma vala no bairro Pinheirinho, em Curitiba, nesta terça-feira (15). A vítima, identificada como Maria Fernanda Fragais, natural de Palmeira, nos Campos Gerais, estava desaparecida desde domingo (13).

Segundo as apurações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Maria havia viajado até Curitiba e, na noite de domingo, esteve em um pub localizado no bairro. Por volta das 3h, imagens de câmeras de segurança registraram a saída dela do estabelecimento acompanhada de um homem.

As imagens registram o último momento em que Maria foi vista. Nesta terça-feira, ela foi encontrada nua dentro de uma vala localizada a cerca de 20 metros do ponto onde havia sido vista pela última vez. Um trabalhador que passava pela região acionou a polícia após encontrar o corpo.

A vítima apresentava sinais de morte violenta. “A linha de investigação mais forte é de que esse suspeito pode ter sido causador dessa morte violenta causada por asfixia, por meio de estrangulamento”, afirmou o delegado Victor Menezes em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC TV.

A polícia suspeita que o homem tenha utilizado uma corda para estrangular a vítima. No entanto, a situação teria influenciado a morte de Maria ainda não é conhecida. A polícia também apura se houve estupro.

Segundo a PCPR, as imagens já permitiram identificar o suspeito, mas ele ainda não foi localizado. As próximas etapas da investigação devem buscar identificar o paradeiro dele e esclarecer as circunstâncias da morte.