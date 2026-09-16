Trânsito em Curitiba: novo bloqueio no Campina do Siqueira e obras no Centro marcam esta quarta (16)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às novas alterações no tráfego nesta quarta-feira (16). Os destaques do dia incluem o início de um novo bloqueio na Rua Major Heitor Guimarães, no Campina do Siqueira, para o avanço das obras do Novo Inter 2, além de interdições na marginal da Avenida Sete de Setembro, no Centro, para a implantação do BRT Leste/Oeste.

A capital também registra nova frente de reciclagem asfáltica na Barreirinha e manutenção de calçadas no Boa Vista, ao lado de bloqueios já em andamento na CIC, Hauer, Capão Raso e Portão.

Novo bloqueio no Campina do Siqueira e obras do BRT no Centro

Campina do Siqueira (Major Heitor Guimarães): A partir das 9h desta quarta-feira (16), duas faixas da esquerda da Rua Major Heitor Guimarães serão bloqueadas ao longo de 450 metros, no trecho entre a Rua Princesa Izabel e a Rua Ângela Ganz, para o andamento das obras do Novo Inter 2.

A faixa da direita permanecerá liberada para a circulação de veículos. O novo bloqueio tem previsão de duração de 30 dias. Por outro lado, as quatro faixas de rolamento no trecho entre a Rua Ângela Ganz e a Rua General Mário Tourinho foram totalmente liberadas ao tráfego após a conclusão da nova pavimentação.

Centro (Avenida Sete de Setembro): O tráfego na marginal direita da Avenida Sete de Setembro passa por dois bloqueios importantes devido às obras do BRT Leste/Oeste. O primeiro trecho interditado fica entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia, com duração prevista de 30 dias.

O segundo abrange o trecho entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, com previsão de bloqueio até a segunda semana de outubro. O acesso é restrito a moradores, comerciantes e clientes dos hotéis da Rua Lourenço Pinto. A conversão na Travessa da Lapa está liberada para retorno pela Rua Visconde de Guarapuava.

Reciclagem na Barreirinha, manutenção no Boa Vista e alterações no Sítio Cercado

Barreirinha: A Rua Augusto dos Anjos passa por serviços de reciclagem do pavimento em um trecho de cerca de 990 metros entre a Rua Rodolpho Nunes Pereira e a Rua Charles Darwin. Os trabalhos podem causar bloqueios temporários e alterações no fluxo local.

Boa Vista (Estação-tubo Holanda): A Rua Holanda e a Avenida Paraná passam por serviços de manutenção nas calçadas nas imediações da estação-tubo Holanda, podendo gerar pontos de bloqueio temporário nas vias da região.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Segue consolidada a nova organização viária na Rua Laertes Foggiato, que passou a operar em sentido único de circulação no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, no sentido em direção à Ourizona.

Interdição de ponte na CIC e obras de drenagem no Capão da Imbuia e Hauer

Cidade Industrial de Curitiba (CIC): A Rua Gerhard Ens permanece totalmente bloqueada na esquina com a Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi para a reconstrução das cabeceiras e da ponte de madeira local, com previsão de término dos reparos até sexta-feira (18 de setembro).

Capão da Imbuia: O acesso à Rua Osmário de Lima pela Rua Victório Vizinoni (continuação da Rua Governador Agamenon Magalhães) prossegue bloqueado temporariamente para serviços de desobstrução de galeria pluvial, ainda sem previsão de liberação.

Hauer: Na Avenida Canal Belém (Marginal Oeste), o trânsito continua totalmente bloqueado entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a execução de obras de drenagem, em intervenção planejada para durar cerca de 30 dias.

Obras do Novo Inter 2 e frentes de reciclagem nos bairros

Portão (República Argentina): A via lenta da Avenida República Argentina (sentido bairro) segue com uma faixa interditada entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino, com desvio pela Rua Francisco Frischmann, com previsão de manutenção do bloqueio até 19 de setembro.

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa prossegue com bloqueio total entre a Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas, com previsão de término em 16 de outubro.

Barreirinha, Fanny e Novo Mundo: Seguem ativas as obras de reciclagem do pavimento na Rua Manoel Borba Gato (Barreirinha, 570m entre Charles Dickens e Mustaphá Francisco Lemes), na Rua João Nogarolli (Fanny, 220m entre Maestro Francisco Antonello e Henry Ford) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo, 300m entre Avenida Brasília e Dr. José Palú), todas sem interdição total das vias.