Sucesso de público, shows do Verão Maior Paraná devem mudar de local em Matinhos

A estrutura dos grandes espetáculos do Verão Maior Paraná 2026/2027 em Matinhos deve passar por uma importante mudança de endereço. Tradicionalmente realizados em Caiobá, os shows do palco principal devem ser transferidos para uma área próxima ao molhe do balneário Riviera, na saída de Matinhos para Pontal do Paraná.

A reorganização ocorre em meio a adequações estruturais no litoral, embora a definição oficial ainda envolva posicionamentos distintos entre o município e o Governo do Estado.

A alteração do ponto de eventos em Matinhos foi detalhada pela secretária municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura, Kássia Novochadlo. Segundo ela, a decisão de buscar um novo espaço visa contornar gargalos logísticos e oferecer um ambiente mais adequado para receber o público. “O novo espaço busca melhorar a segurança, a mobilidade e a organização durante os eventos”, apontou a secretária.

Outro fator determinante para deixar o antigo ponto em Caiobá foi o impacto da erosão e do avanço do mar na faixa de areia verificado na última temporada. A avaliação da gestão municipal é que a área anterior não apresenta condições técnicas para suportar as arenas sem que haja novas intervenções de reposição de areia naquele trecho.

As ações emergenciais promovidas pelo Governo no ano passado – colocação de sacos de ráfia para sustentar a faixa de areia usada pelo público, causou problemas ambientais. Restos da estrutura, levados pela maré, foram encontrados até na Ilha de Superagui, no litoral Norte do estado. O Ibama chegou a multar o governo em R$ 2,5 milhões pelos prejuízos ambientais.

Ainda sem confirmação

Apesar do indicativo do município para a arena no balneário Riviera, a transição entre os pontos traz questões institucionais em aberto. A prefeitura afirma que não recebeu notificação formal do Estado confirmando o local dos shows na cidade e que aguardava esse trâmite oficial.

Ao mesmo tempo, o Instituto Água e Terra (IAT) informou que até o momento não recebeu pedidos de licenciamento ambiental referentes à autorização e montagem das estruturas para os shows em Caiobá e nem para a área citada do balneário Riviera.

Por outro lado, o Governo do Estado, consultado por meio de sua assessoria de imprensa, declarou que não há confirmação de alteração nos locais das apresentações programadas para o Verão Maior.

Histórico e reclamações de moradores

A possibilidade de mudança do local das apresentações também dialoga com um histórico de reclamações da comunidade que reside nas proximidades do antigo palco em Caiobá. Em edições anteriores, moradores de prédios e casas vizinhas chegaram a protestar com faixas em sacadas e janelas, criticando o barulho excessivo, o acúmulo de lixo e os transtornos na circulação da região em dias de grandes atrações.

A combinação entre a falta de espaço na areia afetada pela maré e os desgastes com a vizinhança é vista no litoral como um dos principais fatores que supostamente impulsionaram o município a propor a migração dos eventos para o balneário Riviera.

Enquanto os procedimentos administrativos e as licenças ambientais não são concluídos, a definição exata de onde o público vai se reunir para acompanhar as atrações do Verão Maior 2026/2027 em Matinhos segue pendente de formalização final.