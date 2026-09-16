Estrelas do sertanejo, pagode e pop estão entre as atrações do Verão Maior 2026/2027

O Governo do Paraná confirmou na manhã desta quarta-feira (16) as atrações do Verão Maior 2026/2027. Nomes como Thiaguinho, Jorge e Mateus, Chitãozinho e Xororó, Alexandre Pires e Jota Quest estão entre os mais conhecidos confirmados para o Palco Matinhos, o maior do evento.

Também foram prometidas duas atrações surpresas, que serão confirmadas nas próximas semanas. Na lista de shows reservada para Matinhos estão ainda Maiara e Maraísa, Gustavo Mioto, Felipe Araújo, Simaria, Hungria, Zezé di Camargo

Já no palco Pontal, em Pontal do Paraná, estão confirmados João Bosco e Vinícius, Paula Toller, Pixote, Trio Parada Dura, Victor Kley Maiara e Maraísa, Turma do Pagode, Marcos e Belutti, Clayton e Romário, Jeito Moleque, Naiara Azavedo, Maneva, Os Bonifácio, Vinie Lucas, Geriatricus e Fred e Fabrício.

Entre as estrelas da temporada, 51 artistas paranaenses também poderão mostrar seus talentos. Haverá uma grande programação esportiva e de lazer para veranistas e turistas. Também está prevista a inauguração do Museu da Ponte de Guaratuba.

Sucesso há algumas temporadas, a programação de shows e atividades nas praias do estado arrastam uma verdadeira multidão para as areias de Matinhos e Pontal do Paraná. A última edição do Verão Maior teve público registrado de 2,5 milhões de pessoas.

Planejamento antecipado e expectativa de público recorde

O anúncio feito com antecedência busca movimentar a economia e permitir que turistas e comerciantes se preparem para o fim de ano. De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a expectativa é superar a marca da temporada passada, que atraiu cerca de 2,5 milhões de veranistas ao litoral.

“Realizamos este anúncio antecipadamente para que o setor produtivo e os turistas possam se planejar, garantindo reservas em hotéis, pousadas e imóveis de locação, além de permitir que o comércio local se organize. Estamos numa crescente no volume de visitantes nos últimos anos. Nosso verão entrou definitivamente no calendário nacional e hoje é o maior do Brasil em participação cultural e lazer”, destacou Ratinho Junior.

O governador reforçou ainda que a segurança pública é um dos grandes atrativos do litoral paranaense. “Nosso verão é historicamente muito seguro. As pessoas querem passear com a família com tranquilidade, caminhar, jantar fora e tomar sorvete. A estratégia de presença policial e o uso de câmeras trazem muita paz para quem nos visita”, completou.

Ratinho Junior ainda falou sobre a transição de governo e o início da programação em sua reta final de mandato, explicou que as estruturas começam a ser montadas no fim do ano.

“O Verão Maior começa no nosso governo, com abertura do calendário em dezembro e os shows principais no início de janeiro. As atividades de esporte, cultura e segurança começam antes. Deixar isso organizado é uma obrigação com a população, com o comércio e com o turismo do Paraná, pois o evento pertence ao Estado e independe de gestão política”, afirmou.

Cultura, acervo descentralizado e a estreia do Museu da Ponte de Guaratuba

A área cultural trará apresentações diárias gratuitas em palcos no estilo “Sunset”, montados na areia para animar o público no final da tarde. A secretária da Cultura, Luciana Casagrande, explicou que o edital de chamamento dará oportunidade para talentos de diversas categorias.

“Serão 58 shows divididos em quatro categorias nos palcos Sunset. Aquele showzinho de final de tarde, na areia, gratuito para todos. Além disso, celebramos a entrega do Museu da Ponte de Guaratuba, na Praia de Caieiras. É uma estrutura que homenageia os trabalhadores da obra da ponte e valoriza a cultura caiçara, encerrando um ciclo de descentralização cultural com dez museus estaduais espalhados por várias regiões do Paraná”, ressaltou a secretária.

O projeto museográfico contará com a consultoria da diretora de arte Dani Medeiros, paranaense que atuou na produção do novo filme do Superman.

Lazer, esporte e preparação nas praias

Para garantir a movimentação durante todo o dia, a Secretaria do Esporte está estruturando arenas e atividades recreativas. O Secretário de Estado do Esporte, Walmir da Silva, adiantou o andamento dos preparativos.

“O processo licitatório das estruturas já está orientado e as inscrições para os acadêmicos e professores que conduzirão as recreações já estão abertas. Teremos seis pontos fixos no litoral e dois no Noroeste. Além disso, avançamos no projeto da Escola de Surfe do Paraná para incentivar a prática esportiva entre os jovens”, pontuou Walmir da Silva.