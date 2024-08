Em surto, homem pelado tenta invadir condomínio em Curitiba

Um homem pelado quase invadiu um condomínio na noite de quinta-feira (22) na Rua Engenheiros Rebouças, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. A presença de moradores impediu o avanço do homem ao terreno residencial.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostra o rapaz pelado correndo na rua. Ele se aproxima de um prédio residencial, sobe no meio de grades para tentar entrar. Segundo Elisa Tonet, presidente do Conselho de Segurança Jardim Botânico, o homem anteriormente atacou uma mulher na rua. “Esse rapaz é conhecido da região, acredito que ele perdeu a roupa antes ao invadir uma casa com arame farpado. Antes ele atacou uma moça que foi salva por um motoqueiro”, disse Elisa.

Enxugando gelo

Na opinião da presidente e da comunidade, a região está perigosa mesmo durante o horário comercial. Esse lugar perto do Kharina sempre ocorre algo, é muita gente usando droga durante o dia ou que não consegue voltar para o abrigo devido ao horário. A FAS buscam eles, que voltam para a rua. A polícia não pode fazer nada. Ficamos de mãos atadas, estamos enxugando gelo. O pedido é que eles sejam encaminhados a um tipo de tratamento durante o dia”, sugeriu Elisa.

A Tribuna do Paraná procurou a Fundação de Ação Social (FAS). Em nota, a FAS informou que o Samu foi acionado na noite desta quinta-feira (22) em razão de um cidadão, totalmente nu, ter invadido um condomínio.

Os socorristas atenderam a ocorrência de saúde mental e encaminharam o paciente para a Unidade de Estabilização Psiquiátrica (UEP) Irmã Dulce. O homem permanece internado. “acompanhado pela equipe de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba”, informou.

