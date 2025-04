Homem morre na BR-277 após ter carro arrastado por mais de 40 metros por caminhonete

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um gravíssimo acidente na BR-277, na madrugada desta sexta-feira (11), deixou uma pessoa morta e uma mulher gravemente ferida. O carro em que eles estavam, um Voyage, foi atingido por uma caminhonete Amarok e arrastado até ser prensado contra um ponto de ônibus, localizado no km 2,5 da BR-277, sentido interior do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a caminhonete Amarok e o Voyage trafegavam no sentido Campo Largo, quando a Amarok colidiu violentamente na traseira do Voyage. Em decorrência do impacto, o Voyage foi arrastado por mais de 40 metros até atingir um ponto de ônibus.

Um homem de 40 anos que conduzia o Voyage morreu no local diante da gravidade dos ferimentos. Uma mulher de 36 anos que era passageira do veículo teve ferimentos graves e foi encaminhada ao hospital para atendimento médico especializado.

Motorista da caminhonete fugiu do local

Segundo a PRF o condutor da Amarok fugiu do local antes da chegada da equipe PRF e sem prestar atendimento às vítimas. Testemunhas relataram que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez.

