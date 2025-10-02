Homem morre em grave acidente com caminhão e dois carros no Contorno Norte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 35 anos morreu em um acidente envolvendo um caminhão bitrem e dois carros na tarde desta quinta-feira (02/10), na PR-418, no Contorno Norte. O acidente foi registrada na altura do km 5, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão carregado de calcário tombou e os outros dois veículos bateram logo em seguida. Até o momento, não há informação em qual automóvel a vítima estava.

Segundo a corporação, além da vítima, outros dois homens, de 50 e 64 anos, sofreram ferimentos leves e moderados, respectivamente. Apenas o mais velho aceitou atendimento e foi encaminhado ao Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Trânsito no Contorno Norte após acidente

A Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, informou que a pista está totalmente bloqueada, sem previsão de liberação. Até às 16h50, havia seis quilômetros de congestionamento na região.

De acordo com a concessionária, o caminhão carregava calcário. Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente.