Avião é o segundo meio de transporte mais usado nas viagens dos brasileiros

O avião foi o meio de transporte utilizado em 14,7% das viagens realizadas pela população brasileira em 2024, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (02/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O percentual aumentou comparado com 2023, quando estava em 13,5%. Com isso, o avião se distanciou do ônibus de linha como o segundo principal meio de transporte.

As viagens de ônibus de linha responderam por 11,9% do total no ano passado, abaixo do patamar de 13,4% em 2023. Os dados integram um módulo de turismo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

Segundo o levantamento, o carro (particular ou de empresa) ainda é a principal opção usada nas viagens, apesar de a participação ter encolhido. O veículo respondeu por 50,7% do total de deslocamentos em 2024, abaixo do patamar de 51,1% do ano anterior.

O IBGE afirma que há uma mudança em relação ao período da pandemia de covid-19, quando os percentuais de viagens de carro eram maiores. Em 2020, o veículo chegou a responder por 57,6% do total.

“Com o fim da pandemia, há uma retomada dos transportes coletivos, com destaque para as viagens de avião, que foram pouco superiores a 10% em 2020 e 2021 e que, em 2024, chegaram a 14,7%”, disse William Kratochwill, analista da pesquisa do IBGE.

A Pnad contabilizou um total de quase 20,6 milhões de viagens nacionais e internacionais no ano passado. O número ficou relativamente estável, com leve baixa de 0,1% ante 2023.

O carro é o principal meio de transporte para todos os estratos de renda da população.

No grupo com rendimento mais alto, de quatro ou mais salários mínimos, as viagens de avião superam 36%. Esse percentual diminui a menos de 4% no estrato de menor renda (menos de meio salário mínimo). Em outras palavras, o uso do avião cresce conforme o avanço do poder aquisitivo dos viajantes.