Vai faltar luz em vários bairros de Curitiba; veja ruas atingidas

A Copel alerta aos consumidores de Curitiba para a falta de luz, interrupções no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (02/10). São vários desligamentos programados, todos eles listados a seguir, conforme tabela disponibilizada pela companhia. Todas as interrupções serão para manutenção no sistema de distribuição.
Desligamentos da Copel em Curitiba nesta sexta-feira (03/10)
08h45 às 12h45 – RUA(S): BURUTI (entre nº 20 e 276) , SARG OSWALDO BOND (entre nº 11 e 134) , SRG EURIDES MACIEL DE ALMEIDA ( nº 490)
08h45 às 13h15 – RUA(S): CANAL BELEM (entre nº 61 e 6938) , WILLIAM BOOTH (entre nº 3 e 6892)
09h45 às 12h45 – RUA(S): ANNA FRIEBE (entre nº 16 e 113) , CHILE (entre s/n e 182) , DR ALBERTO FRANCO FERREIRA DA COSTA (entre nº 37 e 94) , IRINEU ADAMI (entre nº 11 e 245) , JOSEFINA ZANIER ( nº 295) , MANOEL FREIRE (entre nº 14 e 277) , MANOEL MARTINS DE ABREU (entre nº 118 e 312) , ROMULO ANTONIO PELLANDA (entre nº 22 e 156)
10h15 às 15h45 – RUA(S): BELEM (entre nº 939 e 1129) , CAMPINAS (entre nº 64 e 187) , CEL AMAZONAS MARCONDES (entre nº 587 e 699) , SAO LUIZ (entre nº 856 e 1039) , VER ANTONIO DOS REIS CAVALHEIRO (entre nº 440 e 455)
10h15 às 18h15 – RUA(S): DIOGO MUGIATTI (entre nº 2275 e 2456) , TTCL VILAGRAN CABRITA (entre nº 575 e 670)
10h15 às 17h15 – RUA(S): ECA DE QUEIROZ (entre nº 1205 e 1272) , FAUSTO NASCIMENTO BITTENCOURT (entre nº 118 e 125) , VER WASHINGTON MANSUR (entre s/n e 189)
13h15 às 17h15 – RUA: EDUARDO SPRADA (entre nº 630 e 815)