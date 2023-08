Homem morre e três ficam feridos em colisão grave na Rodovia do Xisto

Na tarde desta terça-feira (22), um acidente envolvendo dois carros interditou totalmente o km 176 da BR-476, mais conhecida como Rodovia do Xisto. A colisão aconteceu no município de Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Strada azul bateu de frente contra um Renault Captur prata. Um homem de 49 anos morreu no local. Outro homem, de 43 anos, sofreu ferimentos graves. Outras duas vítimas, um homem e uma mulher, sofreram lesões leves.

A dinâmica da colisão ainda não foi detalhada pela PRF. Equipes policiais prestam atendimento no local.

