Homem morre dentro de supermercado atacadista na grande Curitiba

Um homem de 53 anos morreu dentro de uma unidade da rede Max Atacadista localizada em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A morte ocorreu na manhã desta quinta-feira (03), enquanto o homem realizava manutenção em uma empilhadeira, dentro da loja que fica localizada na Avenida Airton Senna da Silva, na cidade vizinha a Curitiba.

As primeiras informações dão conta que ele teria sido prensado por uma empilhadeira em um dos corredores do Max Atacadista. A empresa lamentou a morte e informou que está prestando o apoio necessário.

“Confirmamos o acidente com o funcionário de uma empresa terceirizada que veio fazer manutenção em seus equipamentos. Estamos profundamente consternados e prestando o apoio necessário. As causas do ocorrido ainda estão sob investigação”, comunicou via nota oficial.

O hipermercado segue em funcionamento, mas existe a interdição parcial no local do ocorrido. A Policia Civil vai investigar o motivo que levou ao acidente fatal.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

