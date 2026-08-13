Homem morre após ser atingido por trem na madrugada em Curitiba

Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (13) após ser atingido por um trem no bairro Boqueirão, em Curitiba. O acidente aconteceu por volta das 4h30, nos trilhos da ferrovia próximos à Rua das Carmelitas.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o homem, de aproximadamente 30 anos, estava deitado sobre os trilhos. As circunstâncias que fizeram com que ele estivesse naquela posição, como uma possível queda ou adormecimento, ainda serão apuradas.

O maquinista acionou os procedimentos para tentar evitar o atropelamento, incluindo o apito do trem. “O cidadão não se mexeu. Devido ao tamanho da máquina, não foi possível evitar o atropelamento”, informou o terceiro-sargento Márcio, em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC.

À Tribuna do Paraná, a concessionária Rumo informou que prestou socorro à vítima. “O maquinista acionou todos os procedimentos de emergência, mas não foi possível parar o trem a tempo, devido ao peso e tamanho da composição. Logo após o ocorrido, o resgate foi acionado, mas a vítima não resistiu”, diz a nota.

A concessionária reforçou ainda que é proibido caminhar ou permanecer sobre os trilhos. “A ferrovia é uma área operacional. É expressamente proibido caminhar ou deitar nos trilhos. Sempre mantenha distância segura dos trens, parados ou em movimento”, completa.

Prefeitura tenta retirar trilhos da área urbana

Curitiba é cortada por 40,7 quilômetros de trilhos que passam por 21 bairros e concentram um dos maiores números de acidentes ferroviários do país. Entre 2015 e 2025, foram registradas 433 ocorrências. De 2020 a 2026, já são 30 mortes.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a ferrovia de carga que atravessa a cidade é um dos principais obstáculos à mobilidade urbana e à segurança. No mês passado, representantes do município participaram de uma audiência com o Governo Federal para discutir alterações na nova concessão da Malha Sul e reforçar, junto às capitais da região, a necessidade de retirar os trilhos da área urbana.

Além da implantação dos contornos ferroviários Leste e Oeste, o município apresentou pedidos para a ampliação dos pátios de manobra, a definição de um novo traçado para o trecho da Serra da Esperança, entre Guarapuava e Lapa, e a priorização dos investimentos do subsídio cruzado da nova concessão para obras no Paraná.

As contribuições para a finalização da futura concessão deveriam ser encerradas nesta segunda-feira (10). No entanto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prorrogou o prazo por 15 dias. Com a mudança, as contribuições podem ser enviadas até 25 de agosto.