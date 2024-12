Homem é preso suspeito de invadir e tentar de furtar a Prefeitura de Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso neste domingo (15), suspeito de ter invadido a Prefeitura de Guaratuba, no Litoral do Paraná. Outras duas pessoas também são procuradas por terem entrado no imóvel.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), três indivíduos invadiram o prédio da prefeitura entrando pela porta dos fundos, mas o alarme foi acionado. Os suspeitos fugiram sem levar nada.

“Assim que a situação chegou, a equipe de plantão pela Operação Verão Maior Paraná foi ao local em busca de imagens de câmeras de segurança e outras informações. A partir dos dados levantados, passamos a executar diligências para localizar os suspeitos”, disse o delegado Fernando Zamoner.

O suspeito foi localizado e preso durante diligências realizadas na cidade.