Homem é preso por furto de energia na Grande Curitiba; uniformes falsos são encontrados

Por Polícia Civil Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 15/12/25 17h48
Polícia prende homem por ligação elétrica irregular em São José dos Pinhais
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem em flagrante por furto qualificado de energia elétrica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta segunda-feira (15/12). A ação faz parte de uma investigação sobre um esquema de falsificação de documentos municipais para obter ligações elétricas irregulares em áreas de proteção ambiental.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Costeira, policiais civis e técnicos da concessionária de energia identificaram uma ligação direta à rede elétrica sem medidor, confirmando o consumo irregular no imóvel. Além disso, foram apreendidos celulares, tablets e um notebook escondido.

A equipe também encontrou uma caminhonete envelopada com a marca da concessionária de energia, que não pertence à frota oficial nem a parceiras terceirizadas. No veículo, havia uniformes de diversas empresas do setor e materiais para instalação de redes.

O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Todo o material apreendido será periciado para auxiliar na identificação de outros envolvidos e no aprofundamento das investigações sobre a estrutura do grupo criminoso.

