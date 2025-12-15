Homem é preso por furto de energia na Grande Curitiba; uniformes falsos são encontrados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem em flagrante por furto qualificado de energia elétrica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta segunda-feira (15/12). A ação faz parte de uma investigação sobre um esquema de falsificação de documentos municipais para obter ligações elétricas irregulares em áreas de proteção ambiental.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Costeira, policiais civis e técnicos da concessionária de energia identificaram uma ligação direta à rede elétrica sem medidor, confirmando o consumo irregular no imóvel. Além disso, foram apreendidos celulares, tablets e um notebook escondido.

A equipe também encontrou uma caminhonete envelopada com a marca da concessionária de energia, que não pertence à frota oficial nem a parceiras terceirizadas. No veículo, havia uniformes de diversas empresas do setor e materiais para instalação de redes.

O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Todo o material apreendido será periciado para auxiliar na identificação de outros envolvidos e no aprofundamento das investigações sobre a estrutura do grupo criminoso.