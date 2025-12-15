Operação em Laranjeiras do Sul aplica R$ 50 mil em multas por depósitos irregulares

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta segunda-feira (15) o relatório final da operação realizada em Laranjeiras do Sul, Centro-Sul do Paraná, focada na destinação irregular de resíduos sólidos. A ação, que ocorreu em 5 de dezembro, resultou em quatro Autos de Infração Ambiental (AIA), totalizando R$ 50 mil em multas.

Oito empreendimentos foram vistoriados, sendo identificados crimes como disposição inadequada de resíduos sólidos a céu aberto e falta de licença ambiental. A força-tarefa contou com o apoio do Ministério Público do Paraná e da Prefeitura local.

Caroline Rech, coordenadora de fiscalização da regional do IAT de Guarapuava, explicou que os locais fiscalizados foram selecionados com base no histórico de ocorrências de dengue no município. “A Secretaria da Saúde indicou os principais pontos com problema de dengue na cidade. Boa parte eram locais irregulares de deposição de sucata, favorecendo o acúmulo de água parada”, destacou.

A operação marcou a primeira atuação conjunta do IAT com o Ministério Público na região, integrando as áreas de meio ambiente e saúde pública. Além das multas, foram exigidas adequações ambientais e sanitárias, bem como a obtenção de licença ambiental pelos estabelecimentos autuados.