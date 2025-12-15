Saúde

Operação em Laranjeiras do Sul aplica R$ 50 mil em multas por depósitos irregulares

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 15/12/25 16h07
IAT

O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta segunda-feira (15) o relatório final da operação realizada em Laranjeiras do Sul, Centro-Sul do Paraná, focada na destinação irregular de resíduos sólidos. A ação, que ocorreu em 5 de dezembro, resultou em quatro Autos de Infração Ambiental (AIA), totalizando R$ 50 mil em multas.

Oito empreendimentos foram vistoriados, sendo identificados crimes como disposição inadequada de resíduos sólidos a céu aberto e falta de licença ambiental. A força-tarefa contou com o apoio do Ministério Público do Paraná e da Prefeitura local.

Caroline Rech, coordenadora de fiscalização da regional do IAT de Guarapuava, explicou que os locais fiscalizados foram selecionados com base no histórico de ocorrências de dengue no município. “A Secretaria da Saúde indicou os principais pontos com problema de dengue na cidade. Boa parte eram locais irregulares de deposição de sucata, favorecendo o acúmulo de água parada”, destacou.

A operação marcou a primeira atuação conjunta do IAT com o Ministério Público na região, integrando as áreas de meio ambiente e saúde pública. Além das multas, foram exigidas adequações ambientais e sanitárias, bem como a obtenção de licença ambiental pelos estabelecimentos autuados.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.