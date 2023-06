Homem é preso por estupro na RMC: caso chocante envolve criança como testemunha

Um homem de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (29), em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, suspeito de estupro de vulnerável contra a enteada. Segundo a polícia, a vítima que atualmente tem 17 anos sofria abusos sexuais desde os 6 anos. As relações aconteciam na frente de outra enteada, de 14 anos, e da filha biológica do suspeito, de apenas 7 anos.

O suspeito foi encaminhado para a cadeia pública do município. Caso condenado por estupro de vulnerável, ele pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão. O celular do suspeito foi apreendido.

Denuncie!

Em caso de conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente, é preciso denunciar. A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

