Um homem foi preso em Curitiba por adulterar chassi e sinal identificador de um carro. A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (2), quando policiais civis constataram a adulteração ao realizarem uma vistoria no veículo.

Além das placas clonadas, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), na abordagem realizada em via pública, também foi constatado que o chassi do veículo estava cortado.

O homem de 47 anos e o carro foram conduzidos ao 10° Distrito, em Curitiba. O motorista foi autuado em flagrante pelos delitos e encaminhado ao sistema penitenciário.

A vítima, o dono do carro verdadeiro estava sofrendo com multas desde 2015.

Denuncie

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

