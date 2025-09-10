Homem é preso ao receber pacote com R$ 4 mil em notas falsas na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (10) ao receber uma encomenda com R$ 4 mil em cédulas falsas, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com a Polícia Federal (PF), uma investigação monitorava a prática de colocar moeda falsificada em circulação.

Conforme o relato da corporação, o homem foi surpreendido no momento exato em que recebia o o material. Ele foi detido e encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, em Curitiba.

As cédulas apreendidas devem passar por perícia a fim de comprovar a inautenticidade. A PF revelou que a investigação continua com o objetivo de identificar outros envolvidos no crime.

O crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal e a pena pode chegar a 12 anos de prisão.