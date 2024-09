Homem é morto com seis tiros no “coração” de Curitiba

Um homem de 46 anos foi assassinado na noite deste sábado (31), em Curitiba, num crime que pode estar relacionado a cobrança de uma dívida. A ocorrência foi na Travessa Nestor de Castro, próximo do Largo da Ordem, no Centro de Curitiba, uma das regiões mais turísticas da cidade..

Segundo informações, a vítima foi ao local para cobrar um dinheiro de um outro rapaz. Os dois discutiram e o autor do homicídio efetuou seis disparos com arma de fogo. Os socorristas chegaram a atender o homem em estado grave e mandaram-no ao Hospital do Trabalhador, mas ele não resistiu. Dos disparos, três atingiram o tórax da vítima.

Caminhoneiro morre em mega acidente que interditou BR-376 no Paraná

A Polícia Civil vai investigar o caso, e câmeras de segurança podem ajudar na identificação.

