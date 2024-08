Homem é investigado por desviar sinal de TV religiosa de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná investiga um homem, de Pernambuco, suspeito estelionato e lavagem de dinheiro por desviar o sinal de uma emissora de televisão religiosa de Curitiba a fim de solicitar doações aos telespectadores. Ao todo, ele desviou R$ 300 mil.

Conforme apurado, ele retransmitia um programa exibido pela emissora em uma outra plataforma.

Durante a exibição irregular, solicitava o envio de doações que teriam como finalidade financiar a continuidade dos trabalhos religiosos do canal. Entretanto, o dinheiro era destinado a uma conta bancária que pertencia a ele.

Nesta quinta-feira (08), com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito. Os policiais apreenderam celulares, computadores e aparelhos eletrônicos que eram utilizados nas transmissões.

Além das buscas, o indivíduo foi conduzido à delegacia, onde passou por interrogatório e confessou o esquema criminoso.

As investigações prosseguem a fim de esclarecer por completo os fatos.

