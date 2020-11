O motorista foi flagrado por uma equipe da Guarda Municipal de Curitiba falgrou, na noite deste domingo (22), o motorista de um carro trafegando em zigue-zague em plena canaleta exclusiva do transporte coletivo, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. O homem passou pelo teste do bafômetro que apontou embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado pra Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Segundo a Guarda Municipal, o homem que conduzia o carro, um Fiat Palio Weekend verde ano 2001, não tinha habilitação para dirigir e apresentava sinais de embriaguez. Ele passou pelo teste do bafômetro que acusou 1,29 mg de álcool por litro de ar expirado, o que configura crime de trânsito. Outras duas pessoas estavam no carro.

O veículo tinha débitos de cerca de R$ 1,6 mil, entre dívidas de IPVA, licenciamento, DPVAT e multas. O carro foi guinchado e levado até o pátio da Superintendência de Trânsito (Setran).

