Homem é condenado a 21 anos por matar mulher e ocultar corpo na RMC

Um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio qualificado e ocultação de cadáver pela morte de uma mulher em setembro de 2022, em Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba. O homem foi condenado em Júri e sentenciado a 21 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado. O julgamento terminou na madrugada desta terça-feira, 30 de julho.

De acordo com o Ministério Público, a vítima foi morta a facadas após entrar no carro do agressor. Os dois haviam mantido um caso extraconjugal e depois de supostos desentendimentos na relação, ele esfaqueou a vítima e disse que teria deixado a mulher ferida num trecho da rodovia BR-476.

O relato foi questionado pelo Ministério Público, que em plenário sustentou a prática dos crimes de homicídio qualificado por feminicídio e ocultação de cadáver: tese que foi acolhida integralmente pelos jurados do Conselho de Sentença.

O agressor já estava preso preventivamente e agora, com o julgamento, segue detido para o cumprimento da sentença. Não foi conferido a ele o direito de recorrer em liberdade. O corpo da mulher nunca foi localizado. Ela morreu com 37 anos e deixou dois filhos, então com 13 e 15 anos de idade.

